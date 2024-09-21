Вестник Кавказа

Пашинян: мир с Азербайджаном находится на расстоянии вытянутой руки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Премьер Армении выступил на Генассамблее ООН. В ходе своей речи он заявил, что республика как никогда близка к заключению мирного договора с Азербайджаном.

Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас не только возможен, но и находится на расстоянии вытянутой руки. Такое заявление сделал сегодня армянский премьер-министр.

Выступая на Генассамблее ООН, Никол Пашинян напомнил, что около месяца назад стороны заключили устав о совместной деятельности комиссий по демаркации.

"Это первый двусторонний правовой договор. Де-юре вновь подтверждено, что у обеих стран нет территориальных требований друг к другу, остается сделать следующий шаг и подписать договор об утверждении мира и межгосударственных отношений"

– глава правительства РА

Напомним, на данный момент представители двух стран Южного Кавказа согласовали договор о мире примерно на 80%.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган рассказал о желании Пашиняна

Эрдоган рассказал о желании Пашиняна

Александр Артамонов о слоновьих маневрах Пашиняна, трагикомедии Макрона и Генассамблее ООН

Александр Артамонов о слоновьих маневрах Пашиняна, трагикомедии Макрона и Генассамблее ООН

Пашинян предложил Баку подписать мирный договор до COP29

Пашинян предложил Баку подписать мирный договор до COP29

Пашинян поздравил Кобахидзе с днем рождения

Пашинян поздравил Кобахидзе с днем рождения

Премьер Армении готов к миру с Азербайджаном

Премьер Армении готов к миру с Азербайджаном

Пашинян и Эрдоган провели встречу в Нью-Йорке

Пашинян и Эрдоган провели встречу в Нью-Йорке

Военный политолог о потенциале Азербайджана, разведке Израиля, хитрости Эрдогана и ничтожестве Пашиняна

Военный политолог о потенциале Азербайджана, разведке Израиля, хитрости Эрдогана и ничтожестве Пашиняна

Баграт Галстанян анонсировал осенний сезон антипашиняновских протестов

Баграт Галстанян анонсировал осенний сезон антипашиняновских протестов

Где на Южном Кавказе растут самые древние деревья?

Где на Южном Кавказе растут самые древние деревья?

Пашинян получил поздравления с Днем независимости

Пашинян получил поздравления с Днем независимости

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы