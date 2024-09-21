Пашинян: мир с Азербайджаном находится на расстоянии вытянутой руки

Премьер Армении выступил на Генассамблее ООН. В ходе своей речи он заявил, что республика как никогда близка к заключению мирного договора с Азербайджаном.

Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас не только возможен, но и находится на расстоянии вытянутой руки. Такое заявление сделал сегодня армянский премьер-министр.

Выступая на Генассамблее ООН, Никол Пашинян напомнил, что около месяца назад стороны заключили устав о совместной деятельности комиссий по демаркации.

"Это первый двусторонний правовой договор. Де-юре вновь подтверждено, что у обеих стран нет территориальных требований друг к другу, остается сделать следующий шаг и подписать договор об утверждении мира и межгосударственных отношений"

– глава правительства РА

Напомним, на данный момент представители двух стран Южного Кавказа согласовали договор о мире примерно на 80%.