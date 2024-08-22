Вестник Кавказа

Азербайджан и Армения договорились о делимитации границы

Виктор Константинов, Виктор Сорокин
Карабах
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сегодня Баку и Ереван подписали Положение о совместной деятельности комиссий по делимитации. Азербайджан и Армения приступают к проведению внутригосударственных процедур.

Азербайджан и Армения сделали еще один шаг в вопросе делимитации государственной границы - подписано Положение о совместной деятельности комиссий.

Госкомиссия Азербайджана информирует, что комиссии завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности в соответствии с протоколом от 19 апреля 2024 года, подписанного по итогу восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном Арменией и Комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

"30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджанская Республика и Республика Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур"

– сообщение азербайджанской Госкомиссии по делимитации

Продуктивная часть диалога Баку и Еревана

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что переговоры по делимитации границы являются единственным направлением армяно-азербайджанского урегулирования, где Ереван настроен на реальный диалог и практический результат.

"На данный момент на земле это единственный функционирующий документ между Азербайджаном и Арменией. Только на его основе происходят какие-то практические действия с армянской стороны. Я думаю, дело в том, что в самом Ереване осознают, насколько это в интересах Армении – чем раньше, тем лучше определить свою границу с Азербайджаном. С момента провозглашения независимости армяно-азербайджанской границы как таковой не было по причине оккупации со стороны Армении азербайджанских территорий. Вопрос, где именно проходит эта граница, остается неопределенным до сих пор", - указал он.

"Учитывая то, что вопрос делимитации включает в себя и согласование карт, по которым будет формироваться граница между Азербайджаном и Арменией, во всех аспектах Ереван будет лишь терять по мере затягивания делимитационных и демаркационных работ. Мы видим, что армянские власти уже построили в тех местах, где граница делимитирована, укрепления и всю необходимую для пограничной охраны инфраструктуру. Они поняли, что это намного лучший вариант, чем неопределенность границы. Те же жители пограничных деревень находятся теперь в большей безопасности, чем раньше. А ведь у Армении есть статистика, что после войны до 40% жителей селений на условной границе с Азербайджаном стали покидать их", - отметил Ровшан Ибрагимов.

Как будет идти делимитация в дальнейшем?

Политолог подчеркнул, что запуск постоянной работы двух комиссий по согласованным правилам не означает скорого определения всей армяно-азербайджанской границы. "Условная граница между Азербайджаном и Арменией составляет порядка тысячи км, и ее делимитация будет довольно долгим процессом. Надо сказать, это самая длинная граница как для Армении, так и для Азербайджана, а делимитация в целом является небыстрой работой. К примеру, у Азербайджана единственная полностью делимитированная граница – с Россией. С Грузией и Ираном эта работа еще ведется. Причем Иран даже не ратифицировал конвенцию о статусе Каспия, из-за чего до сих пор не признано разделение моря", - сказал он.

Однако делимитации по крайней мере не будут мешать промедления с подготовкой мирного договора между Азербайджаном и Арменией. "Эти два процесса сейчас разделены и ведутся параллельно. Делимитация границы может вестись без мирного договора, если на то есть политическая воля сторон. Кроме того, в текущем виде мирный договор будет документом довольно общего характера, в том числе в нем не будет прописано детально, что, как и почему будет происходить между Азербайджаном и Арменией после его подписания. Да, мирный договор станет не только констатацией завершения конфронтации, но и в определенном смысле дорожной картой армяно-азербайджанских отношений, но многое уже вынесено за его пределы, как тот же Зангезурский коридор", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"Если коммуникации не затрагиваются в мирном договоре, то и делимитация, вероятно, тоже. В таком случае, динамика по мирному договору и работы по делимитации и демаркации границы никак между собой не будут связаны. То есть в урегулировании есть несколько независимых друг от друга треков: переговоры по подготовке мирного договора, работа двух госкомиссий по делимитации и демаркации границы и, возможно, трехсторонние встречи с участием вице-премьера России Алексея Оверчука по открытию коммуникаций. И делимитация, как мы видим, проходит более продуктивно, чем другие два направления", - заключил политолог.

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