Новые дороги появятся в Грузии к границам Азербайджана и Армении

Правительство Грузии объявило и строительстве двух скоростных участков дорог к границам Азербайджана и Армении. Работы начнутся в 2025 году.

В Грузии начнется строительство дорог к границам Азербайджана и Армении. Они станут частью скоростных магистралей Восток-Запад и Север-Юг. Сейчас объявлен тендер, рассказали в департаменте автомобильных дорог республики.

Строительные работы будут проходить на участках дорог Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, соединяющих Грузию с соседними республиками Южного Кавказа.

«Согласно проекту, в общей сложности будет построена четырехполосная бетонная скоростная автомагистраль протяженностью 61,3 км с системой наружного освещения, 26 мостов и 11 транспортных узлов»

- департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии

Начало строительства намечено на 2025 год. Оно будет проходить поэтапно и завершиться через 30 месяцев.