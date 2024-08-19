Ранившему сослуживца срочнику избрана мера пресечения в Армении

Расследование инцидента в армии, в результате которого пострадал солдат, продолжается в Армении. Для подозреваемого в ранении сослуживца выбрана мера пресечения.

Армянский солдат, случайно ранивший сослуживца, отправится под военный надзор, сообщает Следком Армении.

ЧП случилось в воскресенье 15 сентября, приблизительно в 18.45 по местному времени (17.45 мск). Срочник, который служил в одной из частей, перезаряжал автомат и случайно совершил выстрел.

Пуля ранила его сослуживца, попав в голову. Пострадавшего экстренно госпитализировали, в больнице ему сделали операцию. Сейчас угрозы для его жизни нет.

Проявивший неосторожность солдат признал вину. Он также дал правоохранителям показания.

"В качестве меры пресечения в его отношении был выбран военный надзор"

– СК