Вестник Кавказа

Баку: Ереван препятствует прочному миру

Баку: Ереван препятствует прочному миру
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов заявил, что на пути к миру между Баку и Ереваном остаются препятствия. Он поблагодарил Казахстан за предоставленную платформу для переговоров.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов сообщил, что на пути к прочному миру между Азербайджаном и Арменией остается множество препятствий.

Министр отметил, что уже проделан достаточно большой путь в процессе нормализации отношений и подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.

При этом Байрамов подчеркнул, что Армения все еще сохраняет территориальные претензии к Азербайджану, там также наблюдаются реваншистские настроения и милитаризация.

Глава ведомства выразил благодарность Казахстану за предоставленную в мае 2024 года платформу для переговоров по нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Он добавил, что такой жест говорит о том, что Казахстан придает большое значение мирному процессу между Баку и Ереваном.

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