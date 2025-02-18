Баку: Ереван препятствует прочному миру

Джейхун Байрамов заявил, что на пути к миру между Баку и Ереваном остаются препятствия. Он поблагодарил Казахстан за предоставленную платформу для переговоров.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов сообщил, что на пути к прочному миру между Азербайджаном и Арменией остается множество препятствий.

Министр отметил, что уже проделан достаточно большой путь в процессе нормализации отношений и подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.

При этом Байрамов подчеркнул, что Армения все еще сохраняет территориальные претензии к Азербайджану, там также наблюдаются реваншистские настроения и милитаризация.

Глава ведомства выразил благодарность Казахстану за предоставленную в мае 2024 года платформу для переговоров по нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Он добавил, что такой жест говорит о том, что Казахстан придает большое значение мирному процессу между Баку и Ереваном.