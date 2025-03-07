Вестник Кавказа

ВС Армении второй раз за день обстреляли позиции Азербайджана

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Войска Армении продолжают обстреливать позиции армии Азербайджана. Второй за день инцидент зафиксирован возле населенного пункта Хазинавар.

Подразделения армии Армении второй раз за день открыли огонь по позициям войск Азербайджана. Инцидент произошел возле Хазинавара Горисского района, передали в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. 

Сообщается, что обстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в 18:35.  

Информации о материальном ущербе и пострадавших не поступало. 

Напомним, что сегодня утром военные Армении обстреляли позиции Азербайджана в районе села Дыг Горисского района.

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