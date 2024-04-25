День инаугурации президента может стать выходным в России

День вступление в должность избранного главы государства, который обычно приходится на 7 мая, может стать выходным в России. Такую инициативу озвучила сегодня после инаугурации Владимира Путина спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Новый выходной может появиться в скором времени у россиян – председатель Совфеда предложила включить в число нерабочих день, когда проходит инаугурация президента России.

"Мне кажется, можно подумать – не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить – наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным и для людей, выходным днем, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день"

– Валентина Матвиенко

По ее словам, власти подумают над такой возможностью, и если решение будет положительным, то соответствующее предложение может быть выдвинуто официально.

Начиная с 2000 года, инаугурация проводится в один и тот же день – 7 мая. Сегодня она стартовала в полдень.

Кроме того, председатель верхней палаты парламента высказалась по поводу речи, произнесенной Путиным во время сегодняшней церемонии.

Матвиенко поделилась, что инаугурация, проходящая в торжественной обстановке, вызывает особенные чувства. А выступление главы государства, по ее словам, раскрыло его как уверенного в своих поступках и своей цели лидера.

"Спокойное, уверенное и последовательное, очень миролюбивое выступление"

– Матвиенко