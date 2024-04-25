Инаугурация Владимира Путина началась в Москве

Избранный президент России Владимир Путин сегодня вступает в должность. Церемония инаугурации проходит в московском Кремле.

В Кремле в полдень по московскому времени стартовала торжественная церемония инаугурации избранного президента России.

В ходе церемонии Владимир Путин произнес присягу российскому народу, держа руку на Конституции Российской Федерации.

"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

– Владимир Путин

После вступления в должность глава государства произнес речь.

Затем прогремел артиллерийский салют, над Кремлем был поднят президентский штандарт. После этого на Соборной площади началось представление вступившему в должность главе государства Президентского полка.

Владимир Путин вступает в должность в пятый раз (ранее он становился президентом в 2000, 2004, 2012, 2018 годах). Церемония традиционно с 2000 года проходит 7 мая, так как именно до этого дня по закону действуют полномочия предыдущего главы государства.

Инаугурация проводится в Большом Кремлевском дворце. Она включает в себя такие ключевые моменты, как принесение президентом присяги российскому народу – ее текст глава государства произносит, держа руку на Конституции, и речи, в которой президент рассказывает о своем видении текущей ситуации и приоритетах

Стоит отметить, что сразу после вступления избранного президента в должность отправляется в отставку действующее правительство и запускается процесс формирования нового. Накануне Владимир Путин провел встречу с членами Кабмина и премьером Михаилом Мишустиным.

Напомним, Владимир Путин в пятый раз стал президентом России, выиграв прошедшие 15-17 марта выборы. На них он набрал 87,28% голосов.