Вестник Кавказа

Инаугурация президента России 2024: когда, что это, как пройдет и где смотреть?

Елизавета Перелыгина
Владимир Путин приносит присягу 7 мая 2018 года
© Фото: Сайт Кремля
Торжественная церемония вступления в должность избранного президента пройдет сегодня в Кремле. Расскажем, во сколько начнется инаугурация 2024, как она пройдет, кто на ней будет и где ее можно посмотреть.

В Москве сегодня пройдет торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Она будет уже пятой для российского лидера.

Владимир Путин был избран на очередной срок на состоявшихся 15-17 марта президентских выборах. На них он одержал победу с результатом 87,28%, при явке 77,49%. Удостоверение президента Путин получил от главы ЦИК Эллы Памфиловой 16 апреля.

Дата инаугурации президента России в 2024 году

Начиная с 2000 года, инаугурация каждый раз проводится в один и тот же день – 7 мая. Это связано с законом "О выборах президента Российской Федерации": из него следует, что каждая следующая инаугурация должна проводиться спустя шесть лет после предыдущей.

Ранее инаугурация Владимира Путина на пост главы государства проходила 7 мая 2000-го, 2004-го, 2012-го и 2018 годов.

Торжественная церемония начинается в полдень по московскому времени.

Что такое инаугурация?

Инаугурация – это процедура вступления в должность избранного на выборах президента. Она проходит в торжественной атмосфере.

Инаугурация 7 мая 2018 года
© Фото: Сайт Кремля

С инаугурации начинается отсчет нового президентского срока. Для Владимира Путина его пятый срок продлится шесть лет – до 7 мая 2030 года. После этого времени он войдет в число наиболее долго руководивших Россией правителей, уступая лишь Ивану Грозному и Екатерине Второй.

Где и во сколько смотреть инаугурацию президента 2024?

Церемонию вступления президента в должность будут транслировать федеральные телеканалы. Например, на Первом канале трансляция стартует в 11.40 мск. Посмотреть инаугурацию можно будет также по России 1, НТВ и другим каналам.

Предположительно процедура будет длиться примерно час.

Как и где проходит инаугурация президента?

До 2000 года инаугурация проводилась в Государственном Кремлевском дворце (Дворец съездов). С 2000 года церемония устраивается в Большом Кремлевском дворце.

Правила, по которым проводится инаугурация, уже устоялись. Обычно она начинается с внесения в главный зал государственного флага РФ, президентского штандарта (триколор с золотым гербом России в центре), Конституцию и знак президента (золотой крест с российским гербом на цепи).

Инаугурация 7 мая 2012 года
© Фото: Сайт Кремля

Затем в Андреевский зал входит избранный президент. Он кладет руку на Конституцию и дает присягу, состоящую из 33 слов:

"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

 

После принесения присяги глава государства произносит речь. Как правило, в ней президент озвучивает свое понимание будущего России и рассказывает о задачах, которые он ставит перед собой на предстоящий срок.

После речи председатель Конституционного суда вручает главе государства штандарт и знак президента. Исполняется государственный гимн, над Кремлем поднимают штандарт, гремит артиллерийский салют. Глава государства принимает парад Президентского полка.

Парад Президентского полка 7 мая 2018 года
© Фото: Сайт Кремля

На этот раз пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что процедура вступления в должность в целом будет стандартной, но с "небольшими нюансами", однако какими именно он не уточнил.

Кто будет на инаугурации президента?

Президент вступает в должность в присутствии членов Кабмина, депутаты Госдумы и членов Совета Федерации, представителей администрации президента, судей КС РФ, дипломатов, а также иных представителей власти. На инаугурации присутствуют кавалеры самых почетных орденов – Святого апостола Андрея Первозванного, "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, а также Герои России. Наблюдают за церемонией и бизнесмены, представители ключевых российских конфессий, доверенные лица и представители общественности.

Инаугурация 7 мая 2018 года
© Фото: Сайт Кремля

Накануне помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что на инаугурацию приглашены главы всех иностранных дипломатических представительств, которые аккредитованы в Москве. Участие в церемонии примут главы аккредитованных в Москве диппредставительств, уточнял помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

В частности, на инаугурации будет посол Франции Пьер Леви.

Что будет после инаугурации?

Сразу после вступления в должность избранного президента уходит в отставку правительство РФ в полном составе.

Затем в течение двух недель президент вносит в Государственную думу кандидатуру нового премьера. Нижней палате парламента дается неделя на ее рассмотрение.

После назначения главы правительства он в течение недели подает главе государства предложения по структуре органов исполнительной власти. Предложения по конкретным кандидатурам на посты вице-премьеров и министров председатель правительства направляет в Госдуму.

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