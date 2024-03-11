Вестник Кавказа

Владимир Путин выиграл президентские выборы с 87,28% голосов

Владимир Путин выиграл президентские выборы с 87,28% голосов
© Фото: телеграм-канал ЦИК России
Владимир Путин победил на выборах президента России. Он набрал 87,28% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней. Вторым стал Николай Харитонов.

Российский лидер Владимир Путин победил на президентских выборах, второе место занял представитель от КПРФ, сообщает Центризбирком России.

По данным ведомства, действующий глава государства получил 87,28% голосов избирателей после обработки 100% бюллетеней.

Вторым по итогам выборов стал депутат от партии КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,31% голосов.

Остальные кандидаты на пост президента – Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий от ЛДПР – получили 3,85% и 3,20% голосов соответственно.

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