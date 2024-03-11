Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба руководителя Азербайджана.
Алиев поздравил Путина с победой на выборах президента и пожелал ему успехов во имя развития и процветания России.
В свою очередь российский лидер выразил признательность президенту Азербайджана за внимание и поздравления.
В ходе беседы руководители двух государств выразили уверенность, что отношения союзничества и стратегического партнерства между Баку и Москвой будут и дальше укрепляться.
Помимо этого, президенты двух стран обменялись перспективами двустороннего сотрудничества.
Выборы президента России
Напомним, Владимир Путин на выборах президента России набрал более 87% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней. Это рекордный результат и рекордная явка на президентских выборах в России.