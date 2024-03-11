Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой
© Фото: сайт Кремля
Ильхам Алиев провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Президент Азербайджана поздравил российского лидера с победой на выборах.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба руководителя Азербайджана.

Алиев поздравил Путина с победой на выборах президента и пожелал ему успехов во имя развития и процветания России.

В свою очередь российский лидер выразил признательность президенту Азербайджана за внимание и поздравления.

В ходе беседы руководители двух государств выразили уверенность, что отношения союзничества и стратегического партнерства между Баку и Москвой будут и дальше укрепляться.

Помимо этого, президенты двух стран обменялись перспективами двустороннего сотрудничества.

Выборы президента России

Напомним, Владимир Путин на выборах президента России набрал более 87% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней. Это рекордный результат и рекордная явка на президентских выборах в России. 

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