Лидеры стран Центральной Азии поздравили Путина с победой на выборах

Президенты Узбекистана и Таджикистана поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах. Российский лидер набрал более 87% голосов избирателей.

Президенты Узбекистана и Таджикистана – Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон – направили Владимиру Путину поздравительные телеграммы по случаю его победы на президентских выборах.

Мирзиеев назвал победу российского лидера убедительной и отметил, что высокая явка избирателей и итоги выборов продемонстрировали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ.

"Лидер нашей страны искренне пожелал президенту России крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в его государственной деятельности, а народу России - мира и процветания"

- пресс-служба Мирзиеева

Таджикский лидер Эмомали Рахмон подчеркнул, что «безоговорочная победа» Путина является еще одним ярким доказательством высокого политического авторитета и широкой поддержки населением страны действующего политического курса. Рахмон заявил, что Душанбе придает постоянное значение устойчивому расширению стратегического партнерства и сотрудничества между странами.

"Мы ценим ваш весомый вклад в укрепление всего комплекса отношений между нашими странами, мы готовы вместе с вами и в дальнейшем прилагать совместные усилия для вывода многопланового сотрудничества между двумя странами на новый высокий уровень на благо наших народов"

- Эмомали Рахмон

В заключение президент пожелал Путину крепкого здоровья и больших успехов в реализации определенных планов по благополучию и процветанию России.

Выборы президента России

Напомним, Владимир Путин на выборах президента России набрал более 87% голосов избирателей после обработки 99% бюллетеней. Это рекордный результат и рекордная явка на президентских выборах в России.