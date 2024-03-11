ЦИК ведет подсчет голосов: Владимир Путин набирает более 87%

Владимир Путин, после обработки 99% бюллетеней, набирается свыше 87%. Это рекордный результат и рекордная в истории РФ явка на президентских выборах.
Центральная избирательная комиссия обработала 99,01% протоколов с президентских выборов, действующий глава государства набирает 87,3% голосов избирателей.
Свой голос за Владимира Путина отдали свыше 87% граждан, это новый рекорд в истории страны, прежний рекорд был установлен на выборах 2018 года, тогда Путин получил 76,69%. Явка на голосовании, проходившем с 15 по 17 марта, также стала рекордно высокой.
Ближайшие соперник Путина - Николай Харитонов от КПРФ, набирает 4,32% голосов.