Вестник Кавказа

ЦИК ведет подсчет голосов: Владимир Путин набирает более 87%

Плакат о выборах президента России в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин, после обработки 99% бюллетеней, набирается свыше 87%. Это рекордный результат и рекордная в истории РФ явка на президентских выборах.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,01% протоколов с президентских выборов, действующий глава государства набирает 87,3% голосов избирателей.

Свой голос за Владимира Путина отдали свыше 87% граждан, это новый рекорд в истории страны, прежний рекорд был установлен на выборах 2018 года, тогда Путин получил 76,69%. Явка на голосовании, проходившем с 15 по 17 марта, также стала рекордно высокой.

Ближайшие соперник Путина - Николай Харитонов от КПРФ, набирает 4,32% голосов.

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