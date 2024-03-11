На выборах президента России побеждает Владимир Путин

По первым данным, только что опубликованным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах президента страны с колоссальным отрывом от остальных кандидатов, набирая 87,97% голосов избирателей.

Владимир Путин, исходя из данных exit poll ВЦИОМ и ФОМ, лидирует на выборах президента РФ, набирая рекордное количество голосов в истории современной России.

Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента РФ после обработки 24,4% протоколов, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Николай Харитонов набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий - 2,96% голосов, Владислав Даванков - 3,73% голосов, таковы первые данные ЦИК после обработки протоколов.

По данным экзитпола кандидат-самовыдвиженец, действующий президент РФ Владимир Путин займет первое место на выборах главы государства и наберет 87% голосов, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"По результатам экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента Российской Федерации самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87% голосов. Остальные кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Николай Харитонов (КПРФ) – 4,6% голосов, Владислав Даванков (партия "Новые люди") – 4,2%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,0%. Доля недействительных бюллетеней составила 1,2%"

- exit poll ВЦИОМ