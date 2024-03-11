В России завершились выборы президента

В России по всей стране закрылись выборные участки, на которых россияне в течение трех дней выбирали президента страны, раньше других, еще в 15 часов, из соображений безопасности закрылись избирательные участки в новых регионах страны.

Выборы президента РФ завершились – в стране закрылись все избирательные участки, живущие по московскому времени – до 21:00 (мск) будут работать лишь два участка в казахстанском городе Алматы – решение о продлении голосования было принято с целью обеспечения избирательных прав граждан страны, поскольку очереди из граждан России в них еще довольно большие, сообщили в Генконсульстве РФ в Казахстане.

А вот в новых регионах России – Луганской и Донецкой народных республиках – избирательные участки закрылись еще в 15:00 – это было сделано из соображений безопасности, тем более, что их граждане сделали свой выбор одни из первых, продемонстрировав достойную явку – и в ЛНР, и в ДНР, и в Херсонской области она превысила 80% имеющего право голоса населения.

Пока говорить о том, кто вышел победителем в президентской гонке, рано – это станет известно лишь завтра по результатам подсчета голосов избирателей. Пока ясно одно: граждане страны продемонстрировали беспрецедентную явку и высокую активность не только в стране, но и за рубежом, показав, что выборы главы государства для них имеют огромное значение.

Это отметили и иностранные наблюдатели, особо поражены они были инновационным электронным голосованием, отметив: оно настолько прогрессивно, что его давно нужно было внедрять и в других странах

"Я считаю, что российская система классная, это прогресс… Я думаю, нам следует внедрить это в Аргентине"

- член делегации Аргентины Лукас Адриан Гарсия

Россия возглавляет инновационные моменты даже в проведении выборов – это стандарты для всего мира, потому что только здесь заработала новая информационная технология - уникальное предоставление возможности людям голосовать дистанционно.

"Мы такого еще не встречали нигде в мире. Инновации, которые существует здесь, у вас, в процессе голосования, их, пожалуй, нет нигде в мире", - заключила сербский наблюдатель.

- наблюдатель из Сербии Лидия Макрагич

По уже сложившейся традиции, особенно активно на выборах голосовали жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов – все они превысили показатель по явке в 72%, отчитались избиркомы регионов.

Лидером по явке стала Чечня, где еще в 18:00 проголосовало 96,46% избирателей. В Кабардино-Балкарии проголосовали 92,57% избирателей, а в Северной Осетии - 91,05% избирателей.

Явку в 85% превысили в четырех регионах: в Крыме - 85,5%, в Ингушетии - 85,21%, в Карачаево-Черкесии - 87,56%, и в Дагестане - 86,65% избирателей.

В Ростовской области на избирательные участки пришли 75% избирателей, в Краснодарском крае - 84,9%, в Адыгее - 79,9%, в Севастополе - 72,53%, в Астраханской области - 79,99%, в Калмыкии - 75,33%, в Ставропольском крае - 80,64%, а в Волгоградской области - 77,4% взрослого населения.

Общая явка избирателей по стране составила 73,33%, сообщил сайт ЦИК.