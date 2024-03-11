В России и за рубежом стартовал третий день голосования

Россияне продолжают голосовать на выборах главы государства. Сегодня начался последний день, когда можно отдать свой голос.
Избирательные участки открылись и за рубежом. В частности, в Баку в посольстве РФ голосование стартовало в 8:00 по местному времени.
С самого утра перед диппредставительством выстроилась очередь из желающих отдать свой голос.
Отмечается, что проголосовать сможет любой гражданин России, который оказался в этот момент в Азербайджанской Республике. Для этого необходимо предъявить документ, который подтвердит наличие гражданства.
Сейчас на территории республики работает один избирательный участок в столице страны. Ранее прошло выездное досрочное голосование в Гяндже.
По данным ЦИК РФ явка на выборах главы государства на воскресное утро составляет свыше 60%.