Вестник Кавказа

США пригрозили Грузии изоляцией

США пригрозили Грузии изоляцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Вашингтоне отреагировали на инцидент с участием Георгия Гахария. В Госдепе США заявили, что действия "Грузинской мечты" могут оставить страну в изоляции.

Официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер пригрозил Грузии изоляцией.

Поводом для такого заявление послужил недавний инцидент с участием экс-премьера страны, а ныне лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария в Батуми.

Скандал произошел ночью 15 января в гостинице "Шератон". Политика доставили в больницу с переломом носа. По данному факту было заведено уголовное дело.

Позже стало известно, что Гахария получил по лицу от депутата парламента от "Грузинской мечты" Дмитрия Самхарадзе за то, что бросил в него стакан.

Миллер назвал случай с Гахария "очередным примером репрессивных тактик "Мечты". Он заявил, что правящая партия оставит страну в изоляции.

При этом представитель Госдепа проигнорировал тот факт, что Гахария спровоцировал потасовку с депутатом, бросив в него предмет.

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