Капитальный ремонт защищающей дома дамбы завершили в Карачаево-Черкесии

В КЧР выполнили ремонт дамбы, которая защищает более 10 домов. Она была изношена более чем на две трети.

В Карачаево-Черкесии капитально отремонтировали дамбу на реке Кубань, которая защищает свыше 100 домов. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

"В результате выполненных работ защищена от наводнений территория аула Хумара, на которой располагаются 104 жилых дома с приусадебными участками, а также социальные объекты. Улучшились условия проживания для более чем 500 человек"

– пресс-служба

Решение о капитальном ремонте сооружения было принято в связи с тем, что из-за негативного воздействия реки оно со временем оказалось сильно размыто. В ходе экспертизы было установлено, что дамба изношена примерно на 70%.

В ходе ремонтных работ на трех самых разрушенных участках дамбы было выполнено устройство насыпи. Там также укрепили плотину рваным камнем и железобетонными плитами.