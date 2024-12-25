Курорты КЧР привлекли больше туристов на новогодние праздники

Новый год в Карачаево-Черкесии решили встретить свыше 200 тыс путешественников. Половина из них остановились на курорте «Архыз».

Отдых на курортах Карачаево-Черкесии (КЧР) на новогодние каникулы выбрали почти 200 тыс человек, что на 4% больше прошлогодних показателей, рассказали в республиканском Минтуризма.

Самым востребованным местом отдыха стал курорт «Архыз», принявший около 100 тыс туристов. Второе место по посещаемости занял туристический комплекс Домбай-Теберда (83 тыс человек), замыкает тройку комплекс «Медовые водопады» (5 тыс человек).

По итогам минувшего года, свыше 2,2 млн человек посетили КЧР. Это на 7% больше показателей 2023 года.