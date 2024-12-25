Вестник Кавказа

Курорты КЧР привлекли больше туристов на новогодние праздники

Курорты КЧР привлекли больше туристов на новогодние праздники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый год в Карачаево-Черкесии решили встретить свыше 200 тыс путешественников. Половина из них остановились на курорте «Архыз».

Отдых на курортах Карачаево-Черкесии (КЧР) на новогодние каникулы выбрали почти 200 тыс человек, что на 4% больше прошлогодних показателей, рассказали в республиканском Минтуризма.

Самым востребованным местом отдыха стал курорт «Архыз», принявший около 100 тыс туристов. Второе место по посещаемости занял туристический комплекс Домбай-Теберда (83 тыс человек), замыкает тройку комплекс «Медовые водопады» (5 тыс человек).

По итогам минувшего года, свыше 2,2 млн человек посетили КЧР. Это на 7% больше показателей 2023 года.

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