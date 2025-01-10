В Лермонтове появится крупный складской комплекс для аптечных сетей

Новый складской комплекс для хранения лекарств появится на Ставрополье. В строительство привлекут инвестиций на 800 млн рублей.
В ставропольском Лермонтове создадут крупный складской комплекс для хранения аптечной продукции.
Здание построят в течение трех лет, оно даст местным жителям порядка 100 рабочих мест.
Площадь складского комплекса составит около 27 тыс кв м. В проект планируется привлечь порядка 800 млн рублей инвестиций.
Отмечается, что склады будут оборудованы современными средствами связи и безопасности.
Запуск хранилища позволит исключить возможную нехватку лекарств, а также заметно удешевит логистику.