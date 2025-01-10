Вестник Кавказа

В Лермонтове появится крупный складской комплекс для аптечных сетей

В Лермонтове появится крупный складской комплекс для аптечных сетей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый складской комплекс для хранения лекарств появится на Ставрополье. В строительство привлекут инвестиций на 800 млн рублей.

В ставропольском Лермонтове создадут крупный складской комплекс для хранения аптечной продукции. 

Здание построят в течение трех лет, оно даст местным жителям порядка 100 рабочих мест. 

Площадь складского комплекса составит около 27 тыс кв м. В проект планируется привлечь порядка 800 млн рублей инвестиций. 

Отмечается, что склады будут оборудованы современными средствами связи и безопасности. 

Запуск хранилища позволит исключить возможную нехватку лекарств, а также заметно удешевит логистику.

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