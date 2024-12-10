Вестник Кавказа

Уроки в школах целого округа отменили из-за непогоды на Ставрополье

Уроки в школах целого округа отменили из-за непогоды на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода внесла коррективы в работу учебных заведений одного из округов Ставропольского края. В целях безопасности местные власти приняли решение об отмен занятий.

В Ставропольском крае на фоне неблагоприятных погодных условий решили отменить часть уроков в школах Шпаковского округа. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы округа.

"Во избежание травматизма в связи с ухудшением погодных условий 17 января в школах Шпаковского округа занятия второй смены отменены"

– Игорь Серов

При этом он акцентировал внимание на том, что детсады и учреждения допобразования продолжат свою работу.

Напомним, в ближайшие несколько в крае будет действовать штормовое предупреждение.

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