Плохая погода стала причиной штормового предупреждения на Ставрополье

В Ставропольском крае прогнозируется ухудшение погоды. В регионе в связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Ухудшение погодных условий прогнозируется в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.
В связи с неблагоприятной погодой на Ставрополье с 17 по 20 января объявлено штормовое предупреждение.
Жителей края предупредили о гололеде на дорогах, а также налипании мокрого снега.
Помимо этого, в регионе прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с с отдельными порывами до 25 м/с.