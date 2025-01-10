Вестник Кавказа

Плохая погода стала причиной штормового предупреждения на Ставрополье

Ледяной дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае прогнозируется ухудшение погоды. В регионе в связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В связи с неблагоприятной погодой на Ставрополье с 17 по 20 января объявлено штормовое предупреждение.

Жителей края предупредили о гололеде на дорогах, а также налипании мокрого снега.

Помимо этого, в регионе прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с с отдельными порывами до 25 м/с.

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