Туристы участили поездки в Ставрополь в 2024 году

Свыше 210 тыс человек выбрали Ставрополь в качестве места отдыха в 2024 году. Это на 17% выше показателей 2023 года. В текущем году власти города хотят принять не меньше туристов.

В 2024 году поток туристов в Ставрополь увеличился на 17% в сравнении с показателями 2023 года. Всего в городе побывало свыше 210 тыс человек из других регионов России и стран, рассказали в мэрии.

"В 2025 году мы планируем увеличение количества событийных мероприятий и их посетителей, развитие медицинского, гастрономического туризма и туристической инфраструктуры. По прогнозам специалистов, в 2025 году турпоток достигнет 200 тыс. человек"

- мэр Ставрополя Иван Ульянченко

В администрации отметили, что в минувшем году Ставрополь провел несколько крупных фестивалей на Татарском городище – "Песни ветра", "Зов предков" и "Наследие степей и гор". В сумме в них приняли участие 70 тыс человек.

Туристический информационный центр, открывшийся прошлой осенью, будет разрабатывать программы по улучшению привлекательности Ставрополя, что будет также положительно влиять на туристическую отрасль, добавили в мэрии.