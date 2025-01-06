Вестник Кавказа

Туристы участили поездки в Ставрополь в 2024 году

Туристы участили поездки в Ставрополь в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 210 тыс человек выбрали Ставрополь в качестве места отдыха в 2024 году. Это на 17% выше показателей 2023 года. В текущем году власти города хотят принять не меньше туристов.

В 2024 году поток туристов в Ставрополь увеличился на 17% в сравнении с показателями 2023 года. Всего в городе побывало свыше 210 тыс человек из других регионов России и стран, рассказали в мэрии.

"В 2025 году мы планируем увеличение количества событийных мероприятий и их посетителей, развитие медицинского, гастрономического туризма и туристической инфраструктуры. По прогнозам специалистов, в 2025 году турпоток достигнет 200 тыс. человек"

- мэр Ставрополя Иван Ульянченко

В администрации отметили, что в минувшем году Ставрополь провел несколько крупных фестивалей на Татарском городище – "Песни ветра", "Зов предков" и "Наследие степей и гор". В сумме в них приняли участие 70 тыс человек.

Туристический информационный центр, открывшийся прошлой осенью, будет разрабатывать программы по улучшению привлекательности Ставрополя, что будет также положительно влиять на туристическую отрасль, добавили в мэрии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

Три города СКФО проведут Парады Победы

Три города СКФО проведут Парады Победы

Рискованный обгон стал причиной смерти водителя на Ставрополье

Рискованный обгон стал причиной смерти водителя на Ставрополье

FlyDubai снова будет летать в Сочи и Минводы

FlyDubai снова будет летать в Сочи и Минводы

Крупнейший краевой приют для бездомных животных построят на Ставрополье

Крупнейший краевой приют для бездомных животных построят на Ставрополье

Здание &quot;Ставрополь Авто&quot; станет краевым бизнес-парком

Здание "Ставрополь Авто" станет краевым бизнес-парком

Крещение 2025: бассейн с теплой минералкой установят для детей в Железноводске

Крещение 2025: бассейн с теплой минералкой установят для детей в Железноводске

Зарплаты жителей Кисловодска выросли в 2024 году

Зарплаты жителей Кисловодска выросли в 2024 году

Четыре бассейна и купель для детей установят на Крещение в Ессентуках

Четыре бассейна и купель для детей установят на Крещение в Ессентуках

В гостях у Деда Мороза побывали несколько тысяч детей в Ставрополе

В гостях у Деда Мороза побывали несколько тысяч детей в Ставрополе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы