Вестник Кавказа

В гостях у Деда Мороза побывали несколько тысяч детей в Ставрополе

Дед Мороз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Терем Деда Мороза закрылся сегодня в центре Ставрополя. За все время его работы в гостях у него побывали тысячи юных горожан и туристов. На следующий год резиденция снова распахнет свои двери для юного поколения.

Более 5 тыс детей смогли пообщаться с Дедом Морозом до и после Нового года 2025 в Ставрополе, рассказали власти города.

Двери резиденции Деда Мороза были открыты на протяжении 16 дней на площади Ленина, в настоящем сказочном лесу. Кроме главного новогоднего волшебника, детей ждали Снегурочка и сказочные персонажа.

В общей сложности гостями терема стали более 5 тыс детей.

Закрытие резиденции приурочено к Старому Новому году. Однако терем вновь откроется будущей зимой, перед Новым 2026 годом.

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