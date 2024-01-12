Открытки со Старым Новым годом 2025 и красивые поздравления

Старый Новый год завершает цикл новогодних праздников. Его встречают скромнее, чем первый Новый год, но все равно он остается одним из самых любимых праздников, знаменуя окончательный уход старого и полноправное вступление в свои права нового года.
Когда Старый Новый год?
Старый новый год – последний из длинной череды зимних праздников. Он отмечается каждый год одного и того же числа – в ночь с 13 на 14 января: 13 января – последний день старого года, а 14 января начинается собственно Новый год.
В 2025 году Старый Новый год празднуют с понедельника на вторник, оба дня – рабочие, более того, они приходятся на самое начало рабочей недели. Однако при желании все равно можно, хотя бы скромно, проводить старый и встретить новый год по старому стилю.
Открытки со Старым Новым годом 2025
Обязательный атрибут любого праздника – открытки, и Старый Новый год не исключение. Поздравить с наступающим Старым Новым годом красивой картинкой, да еще и с написанным на ней теплым пожеланием, будет уместно всегда.
Обычно в открытках на Старый Новый год используются те же мотивы, что и на просто новогодних открытках. Это Дед Мороз и Снегурочка, украшенная елка, которая в это время обычно еще радует глаз в доме, зимние пейзажи, новогодние фейерверки...
Поздравления со Старым Новым годом
К красивой открытке можно прибавить и текстовое поздравление. В стихах или в прозе, короткое или пространное – любое пожелание, если оно сделано от души и идет от самого сердца, будет красивым и оригинальным.
Вот как, например, можно поздравить коллег.
С наступающим Старым Новым годом 2025! Пусть все неурядицы и невзгоды окончательно останутся в прошлом году, а новый год приносит только удачу и радость! Желаю интересных задач, много сил для их решения, и чтобы результаты были оценены по достоинству! Домашнего уюта и тепла!
А такое поздравление подойдет для друзей.
Спешу поздравить со Старым Новым годом! Желаю любви, света и тепла в новом году! Пусть глаза светятся от счастья, а улыбка не сходит с лица! Пусть хватает времени на все: и на работу, и на отдых, и на хобби, и на встречи с друзьями и близкими по духу! Удачи и мира!
Самые же теплые слова можно приберечь для семьи.
Дорогие мои, любимые! Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю здоровья, а остальное все приложится! Пусть жизнь течет, как по маслу, пусть ход ее ничто не затрудняет, а те препятствия, что встретятся на пути, легко удастся обойти! Главное – чтобы в доме всегда горел свет, чтобы там ждали, любили и верили! С праздником!
Почему и как отмечают Старый Новый год?
Старый Новый год – этот тот же Новый год, который празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января, только по старому стилю, то есть по юлианскому, а не по григорианскому календарю.
В странах Европы реформа календаря прошла в конце XVI века, в России – только в 1918 году, то есть до конца 1910-х годов Россия отмечала Новый год по старому стилю – с 13 на 14 января по новому стилю.
Почему Старый Новый год остался в советской и затем в российской традиции? Дело в том, что в первые годы существования советской власти Новый год (с 31 декабря на 1 января) не отмечали вовсе как буржуазный праздник. А вот Рождество многие продолжали праздновать – конечно, тайно, отмечая вслед за ним и Старый Новый год, который таким образом как раз выпадал на время после окончания Рождественского поста, и верующие могли, не нарушая церковных правил, встретить Новый год веселым застольем.
В наши дни Старый Новый год обычно отмечают так же, как и обычный Новый год, только менее масштабно. Как правило, родные и близкие собираются за празднично накрытым столом, у новогодней елки, которая все еще стоит в доме, дарят друг другу подарки, обмениваются открытками и поздравлениями.