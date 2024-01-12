Открытки со Старым Новым годом 2025 и красивые поздравления

Наступающий Старый Новый год – это прекрасный повод послать открытку и поздравление с праздником. Когда Старый Новый год 2025, какого числа и как его отмечают? Представляет красивые картинки и оригинальные поздравления с Новым годом по старому стилю.

Старый Новый год завершает цикл новогодних праздников. Его встречают скромнее, чем первый Новый год, но все равно он остается одним из самых любимых праздников, знаменуя окончательный уход старого и полноправное вступление в свои права нового года.

Когда Старый Новый год?

Старый новый год – последний из длинной череды зимних праздников. Он отмечается каждый год одного и того же числа – в ночь с 13 на 14 января: 13 января – последний день старого года, а 14 января начинается собственно Новый год.

В 2025 году Старый Новый год празднуют с понедельника на вторник, оба дня – рабочие, более того, они приходятся на самое начало рабочей недели. Однако при желании все равно можно, хотя бы скромно, проводить старый и встретить новый год по старому стилю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки со Старым Новым годом 2025

Обязательный атрибут любого праздника – открытки, и Старый Новый год не исключение. Поздравить с наступающим Старым Новым годом красивой картинкой, да еще и с написанным на ней теплым пожеланием, будет уместно всегда.

Обычно в открытках на Старый Новый год используются те же мотивы, что и на просто новогодних открытках. Это Дед Мороз и Снегурочка, украшенная елка, которая в это время обычно еще радует глаз в доме, зимние пейзажи, новогодние фейерверки...

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления со Старым Новым годом

К красивой открытке можно прибавить и текстовое поздравление. В стихах или в прозе, короткое или пространное – любое пожелание, если оно сделано от души и идет от самого сердца, будет красивым и оригинальным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вот как, например, можно поздравить коллег.

С наступающим Старым Новым годом 2025! Пусть все неурядицы и невзгоды окончательно останутся в прошлом году, а новый год приносит только удачу и радость! Желаю интересных задач, много сил для их решения, и чтобы результаты были оценены по достоинству! Домашнего уюта и тепла!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А такое поздравление подойдет для друзей.

Спешу поздравить со Старым Новым годом! Желаю любви, света и тепла в новом году! Пусть глаза светятся от счастья, а улыбка не сходит с лица! Пусть хватает времени на все: и на работу, и на отдых, и на хобби, и на встречи с друзьями и близкими по духу! Удачи и мира!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самые же теплые слова можно приберечь для семьи.

Дорогие мои, любимые! Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю здоровья, а остальное все приложится! Пусть жизнь течет, как по маслу, пусть ход ее ничто не затрудняет, а те препятствия, что встретятся на пути, легко удастся обойти! Главное – чтобы в доме всегда горел свет, чтобы там ждали, любили и верили! С праздником!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему и как отмечают Старый Новый год?

Старый Новый год – этот тот же Новый год, который празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января, только по старому стилю, то есть по юлианскому, а не по григорианскому календарю.

В странах Европы реформа календаря прошла в конце XVI века, в России – только в 1918 году, то есть до конца 1910-х годов Россия отмечала Новый год по старому стилю – с 13 на 14 января по новому стилю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Старый Новый год остался в советской и затем в российской традиции? Дело в том, что в первые годы существования советской власти Новый год (с 31 декабря на 1 января) не отмечали вовсе как буржуазный праздник. А вот Рождество многие продолжали праздновать – конечно, тайно, отмечая вслед за ним и Старый Новый год, который таким образом как раз выпадал на время после окончания Рождественского поста, и верующие могли, не нарушая церковных правил, встретить Новый год веселым застольем.

В наши дни Старый Новый год обычно отмечают так же, как и обычный Новый год, только менее масштабно. Как правило, родные и близкие собираются за празднично накрытым столом, у новогодней елки, которая все еще стоит в доме, дарят друг другу подарки, обмениваются открытками и поздравлениями.