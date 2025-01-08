Новый договор с Россией оценили в посольстве Ирана

Посол Ирана в России оценил новый договор Москвы и Тегерана. Соглашение о стратегическом партнерстве будет подписано в ходе визита Масуда Пезешкиана.

Иранский посол в России Казем Джалали дал оценку договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

Дипломат отметил, что новое соглашение поспособствует расширению и углублению российско-иранского сотрудничества в различных областях.

Ранее страны согласовали документ. Он включает в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения.

Подчеркивается, что договор между Россией и Ираном будет подписан в ходе визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву 17 января.