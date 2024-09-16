Вестник Кавказа

Брат Хабиба посоветовал чемпиону UFC уехать из США и вернуться в Грузию

Брат Хабиба посоветовал чемпиону UFC уехать из США и вернуться в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умар Нурмагомедов во время пресс-конференции UFC призвал Мераба Двалишвили вернуться в Грузию. Чемпион UFC заявил, что его оппонент не является россиянином.

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов посоветовал своему противнику, чемпиону UFC Мерабу Двалишвили уехать из США и вернуться в Грузию.

На предматчевой пресс-конференции Умар призвал оппонента покинуть Америку, чтобы сделать жизнь земляков на родине лучше. Мераб сказал, что приехал в США ради мечты.

"В Штатах я могу жить скромно, а в Грузии меня все знают, не могу нормально пойти в зал. Вернусь, когда буду старше, но сейчас нужно работать, и для этого США — лучшая страна"

- Мераб Двалишвили

Грузин также выступил с провокационными заявлениями по поводу происхождения бойца из России. Он заявил, что Умар не является россиянином. Двалишвили также посмеялся со слов Нурмагомедова о том, какую страну он представляет.

Напомним, бой Нурмагомедова и Двалишвили состоится в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе. Двалишвили предстоит защита чемпионского титула в легчайшем весе.

Кроме того, в этот день Исламу Махачеву предстоит подраться против армянина Армана Царукяна. Махачев будет защищать пояс чемпиона в легком весе.

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