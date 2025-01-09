Машина сгорела в центре Еревана

Сегодня вечером в армянской столице загорелась иномарка. В результате инцидента транспортное средство сгорело.
Вечером 16 января на улице Сосе в Ереване загорелся автомобиль Mercedes. Об этом информирует спасательная служба МВД Армении.
Инцидент случился возле дома №2 в районе 17:50 по местному времени.
На место ЧП выехали пожарные. Около 18:07 им удалось локализовать пожар, а в 18:44 – полностью потушить.
Установлено, что в результате ЧП автомобиль сгорел. Пострадала также находившаяся рядом машина Mazda. У нее повреждена боковая часть.
Причины произошедшего пока не установлены.