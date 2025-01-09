Вестник Кавказа

Машина сгорела в центре Еревана

Машина сгорела в центре Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером в армянской столице загорелась иномарка. В результате инцидента транспортное средство сгорело.

Вечером 16 января на улице Сосе в Ереване загорелся автомобиль Mercedes. Об этом информирует спасательная служба МВД Армении.

Инцидент случился возле дома №2 в районе 17:50 по местному времени.

На место ЧП выехали пожарные. Около 18:07 им удалось локализовать пожар, а в 18:44 – полностью потушить.

Установлено, что в результате ЧП автомобиль сгорел. Пострадала также находившаяся рядом машина Mazda. У нее повреждена боковая часть.

Причины произошедшего пока не установлены.

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