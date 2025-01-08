Пезешкиан в Москве проведет встречу с Мишустиным перед подписанием договора

В Москве 17 января президенты России Владимир Путин и Ирана Масуд Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, перед этим президент ИРИ встретится с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным, поделился посол Ирана в России Казем Джалали.
"Завтра в Кремле состоится подписание. Накануне этого президент проведет встречу с премьер-министром РФ Мишустиным, далее будет личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем в присутствии президентов пройдет более широкое заседание с участием министров двух стран и чиновников, <...> потом будет подписано соглашение"
– посол
Он подчеркнул, что главная цель визита Пезешкиана – подписание документа, работа над которым велась около трех лет.
Ранее сообщалось, что договор включает 47 статей, заключается на 20-летний срок и не ограничивает стороны в возможностях соглашений с третьими странами.
После подписания договора в Кремле, документ должен будет ратифицировать парламентом Ирана.