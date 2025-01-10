Вестник Кавказа

Женщина стала жертвой столкновения машин в КЧР

Женщина стала жертвой столкновения машин в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с двумя автомобилями произошло в Карачаево-Черкесии. Жервтой аварии стала 46-летняя женщина. Еще четверо были доставлены в больницу.

Две "Приоры" столкнулись друг с другом на федеральной трассе в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло сегодня ночью. 22-летняя владелица "Приоры" из станицы Зеленчукской выехала на встречку и врезалась в другую "Приору".

За рулем второй "Лады" находилась 46-летняя женщина из станицы Кардоникской. Она от полученных в результате аварии повреждений скончалась на месте.

Отмечается, что трое пассажиров, среди которых ребенок, а также виновница ДТП были доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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