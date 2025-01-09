Вице-спикер обвинил оппозицию в создании препятствий для членства Грузии в ЕС

Оппозиция стремится создать препятствия для евроинтеграции Грузии. Такое заявление сделал первый вице-спикер страны Гия Вольский.
"Они хотят создать определенные препятствия на пути евроинтеграции Грузии. Это тренд, придуманная легенда, якобы Грузия не заслуживает осуществления последующих шагов интеграции в евроструктуры или поднимается придуманная тема российской орбиты, когда никаких вопросов на эту тему быть не должно"
– Гия Вольский
Он подчеркнул, что после недавних событий оппозиция в республике перестала существовать.
"У нас нет оппозиции, у нас есть объединившееся с планами и задачами вредительства коллективное "Нацдвижение"
– первый вице-спикер
Напомним, ранее на этой неделе ПАСЕ направила миссию в Грузию для оценки ситуации, сложившейся в стране после парламентских выборов и заморозке переговоров о членстве в ЕС. Массовые протестные акции начались в республике после того, как в ноябре прошлого года власти объявили о решении отложить старт переговоров о вступлении в ЕС.