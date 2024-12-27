Вестник Кавказа

Кобахидзе пообещал оппозиции тюрьму за отказ сотрудничать с комиссией

Кобахидзе пообещал оппозиции тюрьму за отказ сотрудничать с комиссией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил об уголовной ответственности отказавшимся сотрудничать с временной комиссией в расследовании преступлений "Единого национального движения". Сотрудничать придется и оппозиции.

Отказ сотрудничать с парламентской комиссией в расследовании преступлений представителей власти при бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили и партии "Единое национальное движение" будет караться уголовной ответственностью, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

"Если кто-то не будет сотрудничать с парламентской следственной комиссией, за это предусмотрено уголовное наказание. Поэтому вы можете сами судить, как будут развиваться процессы"

- Ираклий Кобахидзе

Он передал, что оппозиции также придется сотрудничать с комиссией.

Напомним, что вопрос создания временной следственной комиссии будет обсуждено на первой весенней сессии парламента Грузии. Она пройдет в начале следующего месяца.

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