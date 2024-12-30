МИД России подтвердил переговоры Лаврова и Фидана

Вслед за Анкарой Москва рассказала о проведенных сегодня телефонных переговорах между Сергеем Лавровым и Хаканом Фиданом по украинской и сирийской проблематике.

Внешнеполитическое ведомство РФ опубликовало официальные сведения о сегодняшнем телефонном звонке Сергею Лаврову его турецкого коллеги Хакана Фидана. В пресс-релизе подтверждается информация турецкой стороны о тематике беседы министров.

Российские дипломаты подчеркнули, что между Москвой и Анкару налажен постоянный диалог, реализуемый в доверительных условиях, и разговор Лаврова с Фиданом стал продолжением стабильных контактов двух стран на высоком уровне.

В МИД РФ признали, что министры говорили об украинском конфликте и возникающих в связи с ним проблемах в регионе и на мировом уровне. В особенности детально они обсудили задачи недопущения событий, формирующих угрозы энергобезопасности двух стран.

В данном случае речь может идти о защите трубопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" от попыток их уничтожения деструктивными силами.

Кроме того, министры побеседовали о возможностях для нормализации ситуации в Сирии с учетом задач по обеспечению полноценного диалога всех сирийских социально-политических групп, а также о том, как им в этом могли бы помочь конструктивные внешние силы.