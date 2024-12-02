Экстренная сессия Астанинского процесса по Сирии прошла в Дохе

Ситуация в Сирии стала предметом обсуждения глав дипломатических ведомств России, Ирана и Турции. Стороны пришли к соглашению о необходимости остановить насилие в регионе.

Министры иностранных дел РФ Сергей Лавров, Ирана Аббас Арагчи и Турции Хакан Фидан провели переговоры по Сирии в астанинском формате в рамках 22-го Дохийского форума. В мероприятии также принял участие спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Глава МИД РФ Сергей Лавров главной задачей назвал остановку боевых действий. По его словам, Россия совместно с Ираном и Турцией будут делать все необходимое, чтобы убедиться, что призыв к прекращению огня в Сирии был услышан.

"Мы договорились сегодня с Ираном и Турцией, чтобы сделать сильный призыв (призыв к деэскалации в Сирии– ред.), о котором я сказал. Мы будем предпринимать конкретные шаги, чтобы убедиться, что этот призыв был услышан"

– Сергей Лавров

По словам Лаврова, усилия России будут направлены на организацию переговорного процесса между правительством Асада и оппозицией. При этом, как отметил глава российского МИД, умеренное крыло оппозиции нужно отделить от радикалов террористического толка.

Глава МИД России также обозначил, что важнейшей задачей является сохранение территориальной целостности Сирии и безопасности границ страны. Конкретные идеи уже обсуждаются для дальнейшей реализации.

Лавров также высказался о недопустимости позволять террористам захватывать территории в Сирии, а также использовать их боевой потенциал в своих интересах. Россия помогает сирийской армии и противостоит попыткам "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ организация) изменить ситуацию в Сирии.

Глава дипломатии РФ дал прогноз относительно дипломатических контактов Сирии и Турции. По его словам, отношения двух стран нормализуются.

В обсуждении принял участие и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. По словам Лаврова, представитель ООН пообещал привлечь к решению ситуации влиятельных внешних акторов, которые могут помочь с разрешением кризиса "на земле".

Напомним, что эскалация в Сирии произошла 27 ноября. Террористические группировки начали наступлениа на Алеппо и ряд городов на севере страны. Правительственные войска ведут тяжелые бои с вооруженными радикалами.