Вестник Кавказа

Возобновить военные действия тайно пообещал премьер Израиля – СМИ

Биньямин Нетаньяху
© Фото: соцсети Биньямина Нетаньяху
Израиль может продолжит в феврале войну в секторе Газа, несмотря на оформленное соглашение о перемирии. Такое обещание дал своим партнерам премьер еврейского государства.

Премьер-министр Израиля дал обещание своим ультраправым партнерам о возможном возобновлении войны в секторе Газа. Об этом рассказали информированные источники.

По их данным, Биньямин Нетаньяху сделал это заявление, чтобы не дать правительственной коалиции расколоться, передает Washington Post.

Источники отмечают, что израильское руководство может возобновить боевые действия уже после первого этапа перемирия, а именно через 42 дня.

Напомним, после того, как стало известно о согласовании сделки с ХАМАС, премьер Израиля подвергся жёсткой критике со стороны главы Минфина и министра нацбезопасности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
580 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израильский министр пригрозил отставкой в случае прекращения огня в Газе

Израильский министр пригрозил отставкой в случае прекращения огня в Газе

Соглашение о прекращении огня в Газе заключили Израиль и ХАМАС – СМИ

Соглашение о прекращении огня в Газе заключили Израиль и ХАМАС – СМИ

Последние слово Байдена: что сказал уходящий президент США?

Последние слово Байдена: что сказал уходящий президент США?

&quot;Моссад&quot; и ХАМАС дорабатывают детали соглашения о прекращении огня

"Моссад" и ХАМАС дорабатывают детали соглашения о прекращении огня

Перемирие между ХАМАС и Израилем оценили в Москве

Перемирие между ХАМАС и Израилем оценили в Москве

Израиль нанес удары по Газе после объявления соглашения о прекращении огня

Израиль нанес удары по Газе после объявления соглашения о прекращении огня

Израиль рассказал об отказе ХАМАС от договоренностей по Газе

Израиль рассказал об отказе ХАМАС от договоренностей по Газе

ХАМАС будет освобождать заложников около месяца

ХАМАС будет освобождать заложников около месяца

ХАМАС сообщил о перемирии с Израилем

ХАМАС сообщил о перемирии с Израилем

ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

ХАМАС согласился на перемирие с Израилем

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы