Возобновить военные действия тайно пообещал премьер Израиля – СМИ

Израиль может продолжит в феврале войну в секторе Газа, несмотря на оформленное соглашение о перемирии. Такое обещание дал своим партнерам премьер еврейского государства.

Премьер-министр Израиля дал обещание своим ультраправым партнерам о возможном возобновлении войны в секторе Газа. Об этом рассказали информированные источники.

По их данным, Биньямин Нетаньяху сделал это заявление, чтобы не дать правительственной коалиции расколоться, передает Washington Post.

Источники отмечают, что израильское руководство может возобновить боевые действия уже после первого этапа перемирия, а именно через 42 дня.

Напомним, после того, как стало известно о согласовании сделки с ХАМАС, премьер Израиля подвергся жёсткой критике со стороны главы Минфина и министра нацбезопасности.