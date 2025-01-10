Вестник Кавказа

Ночное ДТП с участием семи машин произошло в Ереване

Ночное ДТП с участием семи машин произошло в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько человек пострадали в результате ночной аварии с семью иномарками в Ереване. Причины произошедшего пока не установлены.

В ночь с 16 на 17 января в Ереване произошла крупная авария с участием семи автомобилей. Об этом рассказали в МВД Армении.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Мясникина примерно в 01:00 по местному времени (0:00 мск). Там столкнулись три машины Mercedes-Bens, BMW, Lexus, Honda и Tesla.

В результате происшествия пострадали три человека. Всех их отвезли в медучреждение.

Причины и подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек

В Сочи задержали подозреваемого в краже 168 млн рублей из сейфовых ячеек

Машина сгорела в центре Еревана

Машина сгорела в центре Еревана

Пожар произошел в жилом доме в Ереване: трое пострадавших

Пожар произошел в жилом доме в Ереване: трое пострадавших

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

Женщина-водитель сбила велосипедистку и уехала в Новой Жизни

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

Врач, медсестра и пациент ранены в ДТП со скорой в Армении

Врач, медсестра и пациент ранены в ДТП со скорой в Армении

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Два человека стали жертвами ДТП на остановке в Карачаево-Черкесии

Два человека стали жертвами ДТП на остановке в Карачаево-Черкесии

Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

Несколько человек погибли в результате падения фуры на машины в Грузии

Следователи выявили три возможные причины взрыва газа в Черкесске

Следователи выявили три возможные причины взрыва газа в Черкесске

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы