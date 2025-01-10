Ночное ДТП с участием семи машин произошло в Ереване

Несколько человек пострадали в результате ночной аварии с семью иномарками в Ереване. Причины произошедшего пока не установлены.

В ночь с 16 на 17 января в Ереване произошла крупная авария с участием семи автомобилей. Об этом рассказали в МВД Армении.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Мясникина примерно в 01:00 по местному времени (0:00 мск). Там столкнулись три машины Mercedes-Bens, BMW, Lexus, Honda и Tesla.

В результате происшествия пострадали три человека. Всех их отвезли в медучреждение.

Причины и подробности случившегося на данный момент неизвестны.