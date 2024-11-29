Нацбанк Казахстана не планирует вводить фиксированный курс

В Казахстана рассказали, планируется ли фиксировать курс нацвалюты. Глава Нацбанка заявил, что для экономики нужен плавающий курс.
Идею о возвращении фиксированного курса тенге прокомментировали в Нацбанке Казахстана.
Глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов заявил, что как недавно отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев, для открытой и рыночной экономики, каковой является экономика Казахстана, плавающий курс – единственный способ избежать дисбаланса.
"С нашей точки зрения, это неправильный подход, глубоко ошибочный, который приводит к долгосрочным экономически негативным последствиям в обеспечении промышленного роста нашей экономики"
– Сулейменов
Напомним, что недавно Токаев говорил также о том, что нужен «более управляемый курс» национальной валюты. Сейчас в Казахстане $1 стоит около 530 тенге, в последнее время доллар постоянно растет.