Вестник Кавказа

Нацбанк Казахстана не планирует вводить фиксированный курс

Нацбанк Казахстана не планирует вводить фиксированный курс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстана рассказали, планируется ли фиксировать курс нацвалюты. Глава Нацбанка заявил, что для экономики нужен плавающий курс.

Идею о возвращении фиксированного курса тенге прокомментировали в Нацбанке Казахстана.

Глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов заявил, что как недавно отметил президент республики Касым-Жомарт Токаев, для открытой и рыночной экономики, каковой является экономика Казахстана, плавающий курс – единственный способ избежать дисбаланса.

"С нашей точки зрения, это неправильный подход, глубоко ошибочный, который приводит к долгосрочным экономически негативным последствиям в обеспечении промышленного роста нашей экономики"

– Сулейменов

Напомним, что недавно Токаев говорил также о том, что нужен «более управляемый курс» национальной валюты. Сейчас в Казахстане $1 стоит около 530 тенге, в последнее время доллар постоянно растет.

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