Вестник Кавказа

Энергообъекты КБР стали полигоном для российских студентов

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Весь минувший 2024 год студенты-энергетики из разных регионов России проходили практику на энергетических объектах Кабардино-Балкарии – практического опыта у кавказских энергетиков набрались почти 140 будущих специалистов.

В минувшем 2024 году энергетические объекты Кабардино-Балкарии (КБР) стали настоящим полигоном для будущих молодых специалистов в этой сфере – на практике здесь побывали почти 140 студентов, сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"137 студентов высших и средних учебных заведений прошли производственную и преддипломную практику в филиале "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго". Под руководством опытных наставников они освоили принципы работы электросетевого оборудования, ознакомились с технологией проведения ремонтных работ и процессами управления сетями. Изучили базовые правила техники безопасности и охраны труда"

- "Россети Северный Кавказ"

Интересен и тот факт, что работу оборудования и специфику его ремонта изучали на практике не только студенты Кабардино-Балкарского и Горского аграрных университетов, но и будущие специалисты в отрасли из Саратовского государственного технического университета, Белгородского машиностроительного техникума и других специализированных колледжей страны, передает ТАСС.

В компании уделяют большое внимание практике студентов как значимой части ее кадровой политики, к тому же многие сегодняшние практиканты  в будущем выбирают для себя работу в филиале "Каббалкэнерго", отметили в "Россети Северный Кавказ".

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