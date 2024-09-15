Последствия урагана в Крыму ликвидируют на федеральные средства

Власти Крыма получат 10 миллиардов рублей на ликвидацию последствий "урагана века", обрушившегося на полуостров в конце ноября 2023 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Федеральные власти приняли решение выделить Крыму 10 млрд рублей на ликвидацию последствий "урагана века", написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Для выполнения всего объема работ необходимо финансирование порядка 43 млрд рублей. В этом году на работы выделяется около 10 млрд рублей. Все необходимые решения уже приняты, сейчас определяется источник финансирования"

- Сергей Аксенов

Процесс восстановления ждет и объекты на территориях, закрепленных за субъектами малого и среднего предпринимательства – к примеру, это предстоит сделать в селе Николаевка Симферопольского района, где ураган полностью уничтожил 4-километровую линию пляжа, отметил Аксенов.

Ремонт и реконструкцию всех берегоукрепительных сооружений планируют завершить в течение двух лет, добавил глава республики.

Напомним, ураган на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 1 декабря 2023 года приравняли к ЧС федерального уровня.