Вестник Кавказа

Азовское море может обогнать Черное по солености

Медузы в море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Уже к 2030 году Азовское море может сравняться по солености с Черным, предупреждают ученые: это связано с климатическими изменениями в регионе, и уже есть первые "звоночки" этого.

В Азовском море ускоренными темпами растет его соленость – показатели уже достигли максимума, что вскоре может отразиться на рыбохозяйственной деятельности, говорится в докладе Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) "О климатических изменениях в Азовском море в современный период и на перспективу до 2030 года".

"В 2024 году средневзвешенная соленость моря составляла 14,65 промилле, а в пространственном распределении солености акватория собственно моря была занята водами с показателем близким к 15 промилле"

- доклад ВНИРО

Рыбаки, ведущие промысел в водоеме, уже жалуются на массовую гибель рыбы: это последствия увеличения его солености, от которого страдает флора и фауна. Так, из-за катастрофического снижения промысловых запасов судака и тарани вылов этой рыбы был полностью закрыт минувшей осенью, на очереди - бычки, которые не могут размножаться в новых условиях, передает портал Юга.ру.

Прогноз ученых гласит: при сохранении такой тенденции к 2030 году в Азовском море будут установлены рекордные значения солености, близкие к значениям поверхностных вод Черного моря (17-18 промилле).

Напомним, из-за уменьшившегося из-за жары речного стока вода в море становится соленее и теплее, что и привлекает сюда аморфных существ. Конечно, это влияет и на туризм - мало кто хочет купаться в "киселе из медуз", которые минувшим летом заполонили акваторию Азова. Медузы досаждают не только туристам, но и рыбакам – они перегружают кормовую базу основных промысловых рыб, что отрицательно сказывается на улове, и с этим приходится что-то делать. Пока эксперты работают над способом очистки моря – их наработки проверят на практике уже в этом, 2025 году.

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