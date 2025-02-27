Жители Восточно-Казахстанской области перешли на новый график работы

Ряд районов Восточно-Казахстанской области начинает работать раньше. Это связано с особенностями светового дня в регионе.

Жители восьми районов Восточно-Казахстанской области Казахстана теперь работают по новому графику. Рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 17:30, сообщили в акимате региона.

По новому расписанию теперь работают в Катон-Карагайском, Улкен Нарынском, Маркакольском, Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском, Самарском районах.

Сообщается, что новшество в распорядке дня связано с ранним восходом и заходом солнца. Новый график призван максимально задействовать световой день.

Отмечается, что изменения рабочего режима не коснулись образовательных учреждений, а также поликлиник, которые давно функционируют в рамках нового расписания.

В акимате региона подчеркнули, что учитывали мнение местных жителей при принятии нового режима.