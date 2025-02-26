Вестник Кавказа

Непогода снова закрыла канатки и трассы на "Эльбрусе"

Непогода снова закрыла канатки и трассы на "Эльбрусе"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На горнолыжном курорте "Эльбрус" в КБР закрыли некоторые трассы и канатные дороги. Причина – плохая погода.

На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в очередной раз закрыли часть горнолыжных трасс и канатных дорог, поделились в Telegram-канале курорта.

"Канатная дорога Гарабаши - Мир и горнолыжные трассы закрыты по погодным условиям - ветер до 15 м/c"

- сообщение

О том, когда планируется открытие объектов, не сообщается.

Кроме того, сотрудниками МЧС КБР в горах объявлена высокая лавинная опасность сегодня.

Напомним, что накануне на "Эльбрусе" открыли новую горнолыжную трассу протяженностью 1,5 км. Она начинается от канатной станции "Мир".

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