Вестник Кавказа

Мэр Кисловодска сообщил о "минировании" одной из школ

Мэр Кисловодска сообщил о "минировании" одной из школ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске "заминировали" школу. После тщательного осмотра здания кинологи не обнаружили каких-либо опасных предметов. Эвакуация не потребовалась.

Руководитель ставропольского города-курорта Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о "минировании" школы №14, которая находится на улице Чкалова.

Мэр города отметил, что кинологи с собаками проводят тщательный осмотр здания, обо всех итогах проверки будет сообщено дополнительно.

Позже в пресс-службе мэрии заявили, что сведения о минировании учебного заведения не подтвердились. Уточняется, что правоохранители не обнаружили опасных предметов и взрывчатку.

В администрации Кисловодска также подчеркнули, что эвакуация в процессе проверки не потребовалась.

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