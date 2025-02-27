Мэр Кисловодска сообщил о "минировании" одной из школ

В Кисловодске "заминировали" школу. После тщательного осмотра здания кинологи не обнаружили каких-либо опасных предметов. Эвакуация не потребовалась.

Руководитель ставропольского города-курорта Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о "минировании" школы №14, которая находится на улице Чкалова.

Мэр города отметил, что кинологи с собаками проводят тщательный осмотр здания, обо всех итогах проверки будет сообщено дополнительно.

Позже в пресс-службе мэрии заявили, что сведения о минировании учебного заведения не подтвердились. Уточняется, что правоохранители не обнаружили опасных предметов и взрывчатку.

В администрации Кисловодска также подчеркнули, что эвакуация в процессе проверки не потребовалась.