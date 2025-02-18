Вестник Кавказа

Александр Дарчиев назначен послом России в США

Александр Дарчиев назначен послом России в США
Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом России в Вашингтоне. Договоренность о возобновлении деятельности посольств была достигнута на переговорах в Саудовской Аравии.

Новым послом России в Вашингтоне назначен Александр Дарчиев. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне"

- указ

Договоренность назначить послов между странами была достигнута в ходе переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии 18 февраля.

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