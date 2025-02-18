Александр Дарчиев назначен послом России в США

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом России в Вашингтоне. Договоренность о возобновлении деятельности посольств была достигнута на переговорах в Саудовской Аравии.
Новым послом России в Вашингтоне назначен Александр Дарчиев. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
"Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне"
- указ
Договоренность назначить послов между странами была достигнута в ходе переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии 18 февраля.