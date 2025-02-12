Россия и США взаимно восстановят штат посольств

На прошедшей сегодня в Саудовской Аравии встрече высокого уровня представители России и США договорились о взаимном восстановлении численности своих посольств в Вашингтоне и Москве.

Штатная численность посольств России в Америке и США в Москве будет восстановлена – о соответствующей договоренности, достигнутой на переговорах в Эр-Рияде, рассказал глава Госдепа Марко Рубио.

Такое заявление он сделал в интервью Associated Press после встречи.

По словам госсекретаря, делегации Москвы и Вашингтона договорились вернуть штатное расписание своих дипмиссий.

Рубио пояснил, что это необходимо для формирования миссий по поддержке мирных переговоров по Украине, а также для российско-американских отношений и сотрудничества в целом.