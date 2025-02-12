Вестник Кавказа

Россия и США завершили переговоры в Эр-Рияде

Россия и США завершили переговоры в Эр-Рияде
© Фото: МИД РФ
В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США. Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга.

В Эр-Рияде завершились переговоры российской и американской делегаций, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Встреча длилась 4,5 часа.

Он отметил, что встреча прошла неплохо, стороны провели "очень серьезный разговор по всем вопросам". Ушаков заявил, что сейчас трудно говорить о сближении России и США.

Помощник президента России также отметил, что разговор о сближении двух государств был, стороны на переговорах договорились учитывать интересы друг друга.

Говоря о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, Ушаков подчеркнул, что лидеры двух стран вряд ли встретятся на следующей неделе, точную дату назвать трудно.

Помимо этого, помощник сказал, что президент России сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине, отдельные команды начнут разговор в свое время.

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