Вестник Кавказа

Пресс-секретарь Пашиняна рассказала подробности ограбления ее дома

Пресс-секретарь Пашиняна рассказала подробности ограбления ее дома
Назели Багдасарян обокрали на несколько миллионов драмов. Соответствующую информацию подтвердила сегодня она сама.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении заявила во время общения в парламенте с представителями прессы, что воры вынесли из ее дома золотые украшения.

Назели Багдасарян подчеркнула, что причиненный ей ущерб составил 2,7 млн драмов ($6,9 тыс).

Комментируя появившиеся в СМИ сообщении о том, что это была кража в особо крупном размере, пресс-секретарь главы правительства напомнила, что таковой является кража, ущерб от которой составляет по меньшей мере 5 млн драмов.

"Не секрет, что я предпочитаю скромные, не крупные украшения. Украдены золотые украшения, бижутерию и пару часов"

– Назели Багдасарян

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что воры залезли в дом Багдасарян и взяли ряд ценных вещей.

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