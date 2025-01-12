Особняк шурина Пашиняна обокрали в Армении

Грабители вынесли из дома Грачья Акопяна ценные вещи. Сумма ущерба оценивается в несколько десятков тысяч долларов.

Неизвестные ограбили особняк шурина премьер-министра Армении, депутата Грачья Акопяна. Соответствующую информацию подтвердил он сам.

Акопян подчеркнул, что ограбление произошло в конце декабря 2024 года, когда он находился за границей.

По его словам, грабители вынесли деньги, часы и украшения из золота. Общая сумма ущерба составила 7-8 млн драмов (около $20 тыс).

Ранее армянские СМИ сообщали, что ограбление произошло в начале текущего года, однако депутат пытался скрыть данный факт, поскольку хотел избежать различных спекуляций.