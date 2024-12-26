Власти Грузии анонсировали массовые допросы граждан

Грузинское руководство намерено провести глобальное расследование законности деяний партии Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах, что потребует массовых допросов как свидетелей и жертв прежнего правящего режима, так и самих его членов.

Представитель парламентского большинства, депутат "Грузинской мечты" Леван Мачавариани объявил сегодня на грузинском телевидении, что расследование государственных преступлений саакашвилевской партии "Единое национальное движение" потребует массовых допросов – как жертв и свидетелей злодеяний, так и их исполнителей и организаторов.

Так Мачавариани расширил прозвучавший ранее анонс о формировании особой парламентской комиссии, чьей задачей является составление полного списка преступлений бывших грузинских властей, относящихся ко времени правления Михаила Саакашвили (с 2003 года по 2012 год).

"Эта временная следственная комиссия будет работать в течение шести месяцев, после чего основанные на фактах рекомендации будут направлены в прокуратуру и соответствующие органы. Будет допрошено множество людей – как сторона потерпевших, так и подозреваемых"

– Леван Мачавариани

Политик подчеркнул, что государственные преступники должны быть наказаны. Также расследование будет полезным для просвещения молодежи, не заставшей бесчинства саакашвилевцев в сознательном возрасте.

"Для нас очень важно, чтобы некоторые из этих молодых людей ясно увидели своими глазами, что на самом деле означал режим, и провели параллель с высокими стандартами демократической страны, в которой они живут сегодня"

– Леван Мачавариани

Напомним, что запрет всего спектра политических движений и партий, ранее составлявших "Единое национальное движение", был одним из предвыборных обещаний "Грузинской мечты".