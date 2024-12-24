Вестник Кавказа

Акции протеста в Грузии: в Батуми задержали 12 человек

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В субботу на протестной акции в городе Батуми грузинская полиция задержала 12 человек. Большинство задержаны за административные правонарушения.

Накануне в Батуми в Грузии состоялась очередная акция протеста против руководства страны, на митинге были задержаны 12 человек.

По данным МВД Грузии, из 12 человек 11 человек задержаны по факту административных нарушений, из них трое освобождены под расписку.

Один человек задержан по уголовной статье - глава издательской группы Batumelebi - Netgazeti Мзия Амаглобели обвиняется в нападении на полицейского.

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